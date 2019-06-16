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Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском

Сегодня, 08:30
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Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском - фото

Михаил Радуцкий / Facebook

Михаил Радуцкий

Результатом медицинской реформы должна быть страховая медицина, проведенная перепись населения и аудит.

Об этом рассказал в интервью главному редактору LB.ua Соне Кошкиной основатель и совладелец клиники Борис Михаил Радуцкий.

Радуцкий баллотируется в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах в первой двадцатке списка партии Слуга народа.

Отвечая на вопрос, какое будущее ждет медреформу он сказал: «Мы не коммунистическая партия, которая „мы наш, мы новый мир построим“, разрушив старый до основания. Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили [экс-министр здравоохранения] и Супрун [и.о. министра здравоохраненя], останется. Я не случайно вспомнил о Квиташвили — очень многое из того, что сделала и узаконила Супрун, это на самом деле наработки Квиташвили. Просто он оказался менее мужественным, чем она. И я его считаю одним из лучших министров здравоохранения Украины», — заявил Радуцкий.

В то же время относительно того, будет ли Уляна Супрун министром здравоохранения, бизнесмен сказал: «Я не могу комментировать кадровую политику Кабмина, которого еще не существует».

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Он заявил, что результатом всех изменений должна быть страховая медицина. А перед этим нужно обязательно провести перепись населения.

«Дальше. Какая может быть трансформация, если не проведен аудит материально-технической базы? Даже если мы знаем, сколько у нас населения, но не провели аудит материально-технической базы, разговоры о принятии каких-то протоколов лечения — это профанация», — добавил Радуцкий.

По его словам, на основании протоколов будут приняты стандарты качества, которые надо узаконить.

На вопрос, почему Евгений Комаровский, который был представлен, как эксперт команды президента Владимира Зеленского не идет в списках Слуги народа Радуцкий сказал, что Комаровский не хочет идти на госслужбу и в парламент.

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Ранее в команде Зеленского заявили, что стране необходима медицинская реформа, но в нынешнем виде она пока устраивает не всех граждан.

После победы Зеленского на выборах Супрун заявила, что Минздрав готов встретиться с его командой, чтобы рассказать о ходе реформы.

Спустя месяц она рассказала, что готова представить результаты реформы системы здравоохранения, однако еще не было приглашения со стороны новоизбранного президента.

Напомним, первый этап медицинской реформы стартовал 2 апреля 2018 года. Украинцы получили возможность подписать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами. Поликлиники начали получать финансирование по принципу «деньги ходят за пациентом».

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На данный момент декларации подписали 27 млн украинцев, 70% из них довольны своим выбором.

В 2019 году Минздрав запускает второй этап медреформы. Планируют запустить финансирование программы Бесплатная диагностика. По направлению врача можно будет получить более 50 лечебных и диагностических процедур, которые оплатит Национальная служба здоровья по принципу Деньги за пациентом.

Минздрав также запустил реформу системы экстренной помощи, которая должна трансформироваться за ближайшие пять лет.

Теги:   партия Слуга народа Владимир Зеленский Минздрав Медицинская реформа Клиника Уляна Супрун

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