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Основатель 1+1: Зеленскому предстоят страшные дни, месяцы и годы, и он — не Рейган

Вчера, 23:04
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Основатель 1+1: Зеленскому предстоят страшные дни, месяцы и годы, и он — не Рейган - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Многие из элиты не допускали всерьез мысли, что Зеленский станет президентом.

Основатель телеканала 1+1 Александр Роднянский заявил, что нелюбовь к президенту Украины Владимиру Зеленскому еще даже не начиналась и ему предстоит пережить «страшные дни, месяцы и годы».

Об этом он рассказал в интервью Meduza.

«Ему [Зеленскому] предстоят страшные дни, месяцы и годы. И честно говоря, ему не позавидуешь, и я убежден в том, что нелюбовь к нему еще даже не начиналась. Все произойдет, и он столкнется и с чудовищным непониманием, и, может быть, унижением, и, вероятно, оскорблениями», — заявил Роднянский.

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Он добавил, что многие из элиты не допускали всерьез мысли, что Зеленский станет президентом.

«Поверьте, я с очень многими коллегами разговаривал, товарищами, предпринимателями. Они все считали: ну невозможно, ну маловероятно», — говорит продюсер.

По словам Роднянского, существенной слабостью Зеленского является отсутствие политического опыта.

«Сравнение его с [голливудским актером, ставшим президентом США Рональдом] Рейганом, фильм про которого 1+1 показал за пару дней до выборов, — детское. Потому что Рейган был чиновником», — подчеркивает Роднянский, добавляя, что Зеленский — это не Рейган.

«Есть просто чудовищное несогласие с тем, как было. Явно выраженное, артикулированное и остроумно дискутировавшееся несогласие», — подытожил он.

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Теги:   1+1 Рональд Рейган Владимир Зеленский

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