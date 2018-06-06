06 июня 2018, среда

Оснований для привлечения Украины к ответственности за открытое воздушное пространство над Донбассом в 2014 нет - Нидерланды

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В правительстве Нидерландов заявили, что необходимости в дополнительном расследовании нет

В правительстве Нидерландов заявили, что необходимости в дополнительном расследовании нет

В правительстве Нидерландов не видят оснований для привлечения Украины к ответственности за открытое воздушное пространство над Донбассом во время крушения рейса MH17 в 2014 году.

Об этом говорится в письме главы министерства иностранных дел Стефа Блока к депутатам нижней палаты парламента (палате представителей), передает Интерфакс-Украина.

"На основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования JIT, информации из открытых источников, и собственного исследования вопроса, в том числе юридического, по мнению правительства в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности", - заявили в правительстве Нидерландов.

Кроме того, в письме также отмечается, что на данный момент необходимости дополнительного расследования нет.

Ранее сообщалось, что Австралия и Нидерланды официально возложили ответственность за уничтожение МН17 на Россию.

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