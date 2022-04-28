Представительница ООН едет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя 28 апреля, 12:35 Цей матеріал також доступний українською Соответствующее распоряжение дал генсек ООН Антониу Гутерриш (Фото:Мининтеграции)

На фоне гуманитарной катастрофы в осажденном ВС РФ Мариуполе к организации эвакуации из города присоединилась координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

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Об этом она сообщила в четверг, 28 апреля, у себя в Twitter.

«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки к, надеемся, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся», — подчеркнула она.

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