Оскорбление Сенцова: против нардепа Мураева начато уголовное производство

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство против внефракционного народного депутата Евгения Мураева после его провокационных высказываний об украинском режиссере Олеге Сенцове, которого незаконно удерживают власти РФ.
Об этом у себя в Facebook сообщила спикер главы ГПУ Лариса Сарган.
По ее словам, в пятницу, 8 июня, в Едины реестр внесено сообщение о совершении нардепом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена - до 12 лет) и ч. 2 ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления - до 5 лет).
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Как сообщается, основанием для начала расследования является заявление с трибуны парламента депутата Сергея Пашинского о неправомерных действиях Мураева.
"Мураев накануне в интервью 112 каналу предоставил правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лица, которое готовило поджоги и взрывы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что народный депутат Евгений Мураев во время эфира фактически назвал украинского политзаключенного Олега Сенцова "террористом".
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Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.
Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
С 14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку.
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