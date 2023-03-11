«Лучшего примера лицемерия не найти». Дмитрий Кулеба раскритиковал отказ Зеленскому в выступлении на Оскаре 11 марта, 16:12 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подверг резкой критике отказ Президенту Украины Владимиру Зеленскому в видеообращении на церемонии вручения кинопремии Оскар.

Об этом сообщает немецкое издание BILD, ссылаясь на интервью с Дмитрием Кулебой.

«Я думаю, если На западном фронте все тихо [фильм о Первой мировой войне] получит Оскар за лучший иностранный фильм, а Президенту Зеленскому, воюющему, возглавляющему страну, ведя величайшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, не дадут выступить на Оскаре, то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров киноиндустрии вы не найдете», — заявил Кулеба.

Видео дня

Он отмечает, что не стоит игнорировать ужасы нынешней войны против Украины.

«Слова „смешно“ недостаточно, чтобы описать это лицемерие. Я не ставлю под сомнение качество фильма [ На западном фронте все тихо ]. Я просто говорю: люди, когда вы собираетесь наградить фильм о войне и не понимаете, что когда вы пьете шампанское и носите красивые платья с бриллиантами, кто-то другой не хочет слышать настоящую историю войны, что происходит здесь и сейчас, то с вами что-то не так», — подчеркнул глава МИД Украины.

Издание отмечает, что Оскаровская академия ранее отказала Зеленскому в появлении на церемонии — как и в прошлом году. Это вызывает ажиотаж и дискуссии, в том числе не связано ли это как-то с цветом кожи. Продюсер Оскара Уилл Пэкер отказал Зеленскому, потому что обеспокоенность тем, что агрессивная война против Украины привлекла внимание Голливуда лишь потому, что жертвы были люди с белым цветом кожи, а другие войны и конфликты с «небелыми» жертвами были и будут проигнорированы.