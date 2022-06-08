Кулеба о поставках западного оружия Украине: Его все еще критически мало для того, чтобы остановить Россию 8 июня, 13:33 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина благодарна партнерам за предоставленное оружие, но этого все еще критически мало для того, чтобы остановить РФ.

«Кое у кого на Западе среди наших партнеров складывается впечатление, что в принципе с оружием все более или менее нормально. На самом деле это не так, мы видим все еще тотальное превосходство России в тяжелой артиллерии на Донбассе, потому сигнал, который мы коммуницируем партнерам, очень прост: мы благодарны за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критически мало для того, чтобы остановить Россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий», — приводит слова Кулебы Интерфакс-Украина.

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Он подчеркнул, что Украине нужно больше тяжелого оружия и как можно быстрее.

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По словам Кулебы, Украина сосредоточена на нескольких ключевых позициях, среди которых крупнокалиберная артиллерия и ракетные системы залпового огня.

Глава МИД добавил, что после принятие решения о предоставлении Украине РСЗО США и Британией некоторые страны также готовятся принять такие решения.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:



РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

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