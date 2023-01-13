Кулеба обсудил с Блинкеном военную помощь для ВСУ. Госсекретарь США заверил министра в дальнейшей поддержке Украине 13 января, 20:51 Кулеба и Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу, 13 января. Они обсудили международную поддержку Украины и военную помощь для ВСУ.

«Я разговаривал с госсекретарем Блинкеном о том, как усилить американскую и международную поддержку Украины, включая военную помощь. Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного образца», — написал Кулеба в Twitter.

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Министр добавил, что они обсудили дальнейшие санкции в отношении России. Кулеба поблагодарил США за поддержку Украины.

Госдепартамент США также прокомментировал переговоры Блинкена с Кулебой. Отмечается, что чиновники сосредоточились на вопросах продолжения экономической и военной помощи Украине.

«Госсекретарь отметил неизменную и непреклонную поддержку Соединенными Штатами Украины, что подтверждается недавними поставками современного оборудования ПВО и бронетехники из запасов США», — говорится в сообщении.