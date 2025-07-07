«Без согласования с Трампом». Пентагон неожиданно даже для Белого дома приостановил поставки оружия Украине, — экс-посол США Хербст

7 июля, 13:43
Поделиться:
Пит Хегсет не предупредил Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Пит Хегсет не предупредил Дональда Трампа о прекращении военной помощи Украине (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Автор: Наталья Роп

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, объяснил NV, почему руководитель Пентагона Пит Гегсет по собственному усмотрению поставил на паузу вопрос оружия для ВСУ.

Министерство обороны США проигнорировало политику президента Дональда Трампа, когда его глава Пит Гегсет 2 июля решил приостановить поставки некоторых видов вооружений ВСУ.

Реклама

Об этом в интервью NV заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине.

«Это было решение Пентагона, — пояснил топ-дипломат, — И опять же — Трамп 3 июля заявил, что паузы нет. Поэтому это [приостановление поставок оружия] явно сделали без согласования с Белым домом».

Читайте также:

Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Де-Мойне, штат Айова, США, 3 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard) Темная сторона Трампа. Экс-посол США в Украине Хербст об истоках бессмысленных идей Белого дома, невеждах в его коридорах, Patriot и санкциях

Хербст отметил, что решение американского Минобороны выглядит особенно странным на фоне того, что на позапрошлой неделе на саммите НАТО в Гааге Трамп пообещал, что попытается найти дефицитные системы ПВО для Украины. Кроме того американский лидер говорил о России, как о проблеме, и стоял за поднятием нового лимита расходов на оборону до 5% для стран-членов НАТО, — что Москве не понравилось.

Также, как отметил экс-посол, Трамп согласился с коммюнике саммита, которое предусматривает, что часть этих расходов может пойти на помощь Украине.

«Это все — очень позитивные, разумные и сильные шаги, которые демонстрируют твердую позицию в интересах США. Поэтому то, что после этого было принято решение о прекращении поставок оружия, выглядит как свидетельство того, что Минобороны просто игнорирует политику президента», — добавил Хербст.

Теги:   Война России против Украины США Дональд Трамп Оружие Военная помощь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X