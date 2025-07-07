Джон Хербст, бывший посол США в Украине, объяснил NV, почему руководитель Пентагона Пит Гегсет по собственному усмотрению поставил на паузу вопрос оружия для ВСУ.

Министерство обороны США проигнорировало политику президента Дональда Трампа, когда его глава Пит Гегсет 2 июля решил приостановить поставки некоторых видов вооружений ВСУ.

Об этом в интервью NV заявил Джон Хербст, бывший посол США в Украине.

«Это было решение Пентагона, — пояснил топ-дипломат, — И опять же — Трамп 3 июля заявил, что паузы нет. Поэтому это [приостановление поставок оружия] явно сделали без согласования с Белым домом».

Хербст отметил, что решение американского Минобороны выглядит особенно странным на фоне того, что на позапрошлой неделе на саммите НАТО в Гааге Трамп пообещал, что попытается найти дефицитные системы ПВО для Украины. Кроме того американский лидер говорил о России, как о проблеме, и стоял за поднятием нового лимита расходов на оборону до 5% для стран-членов НАТО, — что Москве не понравилось.

Также, как отметил экс-посол, Трамп согласился с коммюнике саммита, которое предусматривает, что часть этих расходов может пойти на помощь Украине.

«Это все — очень позитивные, разумные и сильные шаги, которые демонстрируют твердую позицию в интересах США. Поэтому то, что после этого было принято решение о прекращении поставок оружия, выглядит как свидетельство того, что Минобороны просто игнорирует политику президента», — добавил Хербст.