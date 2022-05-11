«Что-то еще в пути». Украина уже получила часть качественного оружия от западных партнеров — ОП
Украинский военнослужащий в Харьковской области, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
В Украину уже прибыла часть качественного оружия от западных партнеров, сообщил замглавы Офиса президента Андрей Сибига.
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«После визитов высокопоставленных должностных лиц в Украину вы видите публичные сигналы по предоставлению тех или иных тяжелых, новейших вооружений. Они действительно уже пришли, а что-то еще в пути. А это уже совершенно другое качество», — сказал Сибига в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что визиты чиновников свидетельствуют и о доверии, и о том, что мир не боится российских угроз.
«Это демонстрация солидарности. В эти дни мир с нами», — добавил он.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев просил Запад о поставках необходимого оружия за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения России, и если бы было больше доверия, тысячи жизней могли быть спасены.
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