«Украина перешла в принципиально новую фазу». ВСУ уже переводят на оружие и стандарт НАТО — Кулеба 26 апреля, 22:47 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина перешла в новую фазу — перевода Вооруженных Сил на оружие НАТО.

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Во время прямого эфира в своем Facebook глава МИД подчеркнул, что сейчас для Украины наступила новая фаза, «о которой даже два месяца назад никто не задумывался»:



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«Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал — перевод Вооруженных Сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит».

Кулеба объяснил, что все началось с единичных шагов, а затем президент Владимир Зеленский смог убедить американского коллегу Джо Байдена в том, что пришло время это сделать:

«К нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет намного больше. Это исторический момент».

Президент Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.



Только США на прошлой неделе объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов. Пакет будет включать 155-мм гаубицы и тактические беспилотники Phoenix Ghost, которые США разработали специально под нужды Украины.



26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии началась встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что партнеры будут встречаться каждый месяц для обсуждения оборонных нужд Украины.



Ранее глава государства призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.



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