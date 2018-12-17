Оружие для Украины. Волкер анонсировал новые поставки уже в ближайшие месяцы
В ближайшие несколько месяцев США объявят о начале новых поставок оружия для Украины.
Об этом в понедельник, 17 декабря, во время брифинга в Брюсселе заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.
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"У нас есть возможность продать дополнительное оборудование. Будут сделаны объявления. Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - рассказал он.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры относительно поставок нового оборонительного оружия.
Напомним, весной 2018 года США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, а в мае состоялись их первые испытания.