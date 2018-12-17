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Оружие для Украины. Волкер анонсировал новые поставки уже в ближайшие месяцы

Сегодня, 17:11
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По словам Волкера, у США появилась возможность продажи дополнительного оборудования

Скриншот с видео Госдепартамента США/Facebook

В ближайшие несколько месяцев США объявят о начале новых поставок оружия для Украины.

Об этом в понедельник, 17 декабря, во время брифинга в Брюсселе заявил специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"У нас есть возможность продать дополнительное оборудование. Будут сделаны объявления. Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", - рассказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев и Вашингтон ведут переговоры относительно поставок нового оборонительного оружия.

Напомним, весной 2018 года США доставили в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, а в мае состоялись их первые испытания.

Теги:   Курт Волкер Оружие США

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Оружие для Украины. Волкер анонсировал новые поставки уже в ближайшие месяцы

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