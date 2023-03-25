Ордер для диктатора. Сейчас начнется большое закулисное дипломатическое сражение — Дмитрий Кулеба

25 марта, 00:29
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

После выдачи ордера на арест российского диктатора Путина Международным уголовным судом (МУС) начнется «закулисное дипломатическое сражение».

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре с ведущим ICTV Вадимом Карпьяком в пятницу, 24 марта.

«Сейчас начнется огромное закулисное дипломатическое сражение за уважение к обязательствам в рамках Римскому статуту… [В том, что касается ЮАР] вопрос уже не в Путине и не в Украине, а в том, что если ордером МУС будут откровенно пренебрегать, то это развалит МУС», — отметил глава МИД.

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Кулеба сказал, что сам МУС сейчас заинтересован в том, чтобы его акты соблюдались, а все страны, которые поддерживают МУС, «включатся в кулуарное сражение за обеспечение исполнения ордера».

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«Ясно, что ЮАР не откажется от [приезда] Путина, потому что это их политический союзник… Но проигнорировать [ордер МУС] - я не думаю, что ЮАР сможет откровенно и дерзко его проигнорировать… Лучше бороться с попытками не выполнить ордер на арест Путина, чем бороться за то, чтобы такой ордер в принципе был выдан», — добавил министр.

Он отметил действия Международного уголовного суда и подчеркнул, что если суд выдал ордер за соучастие Путина в похищении украинских детей, то российский диктатор будет среди обвиняемых и по другим преступлениям России в Украине.

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17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты российского диктатора Путина и «детского омбудсмена» России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЮАР, которая ратифицировала Римский статут, рассматривает варианты, как избежать выполнения ордера Международного уголовного суда. Накануне ЮАР официально пригласила российского диктатора на саммит БРИКС.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин МИД Украины Международный уголовный суд Дмитрий Кулеба Военные преступления РФ Война России против Украины ордер на арест Путина

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