Ордер на арест Путина — это начало конца России — Подоляк

17 марта, 19:43
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Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что ордер на арест российского диктатора Путина, выданный Международным уголовным судом — «начало конца России».

У себя в Twitter Подоляк написал, что «мир изменился». Он назвал ордер «конкретным сигналом российским элитам» о том, что их ждет в будущем и «почему „как раньше“ не будет».

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«Это начало конца России в нынешнем виде на мировой арене. [А также] это непосредственная юридическая процедура. Дождитесь…», — заявил он.

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Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально является подозреваемым в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей. Его могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Инфографика: NV
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Путин Гаага Международный уголовный суд Военные преступления РФ Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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