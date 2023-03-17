Путина теперь могут арестовать на территории 123 стран-участниц Римского статута — Ермак 17 марта, 19:06 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

«Это только начало», — написал Ермак в Telegram.



Он объяснил, что Путин и российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова теперь могут быть арестованы на территории стран, которые ратифицировали Римский статут.



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«Хочу напомнить, что Украина системно сотрудничает с МУС. Также работает Координационный совет Украины по вопросам защиты и безопасности детей при президенте Украины, задача которого — прекращение насильственной передачи или депортации детей из Украины в РФ и возвращение и воссоединение семей в соответствии с интересами ребенка и международного права», — добавил Ермак.

Римский статут ратифицировали 123 страны (среди них нет, в частности, Украины и США, а также России и Китая). Генеральный прокурор Андрей Костин сказал, что МУС также может прибегать к услугам Интерпола.

Инфографика: NV

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военном преступлении незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Офис генпрокурора зафиксировал депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, но реальная цифра может быть намного больше. Украине удалось вернуть домой 308 детей.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что теперь глава кремлевского режима официально является подозреваемым в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей.

