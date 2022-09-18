Орбан стремится развалить ЕС за деньги европейских налогоплательщиков — Подоляк
Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится к развалу Евросоюза за деньги европейских налогоплательщиков.
В Twitter Подоляк напомнил, что Орбан обещал бороться за снятие санкций со страны-агрессора РФ.
«Назовем вещи своими именами. Венгрия — „троянский конь“, стремящийся к развалу Евросоюза за средства европейских налогоплательщиков», — пишет он.
Подоляк убежден, что Орбан ненавидит Украину и мечтает о «русском мире» в Европе.
«Так стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?» — добавил советник.
15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.
Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».
18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.
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