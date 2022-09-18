Орбан стремится развалить ЕС за деньги европейских налогоплательщиков — Подоляк

18 сентября, 20:34
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Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится к развалу Евросоюза за деньги европейских налогоплательщиков.

В Twitter Подоляк напомнил, что Орбан обещал бороться за снятие санкций со страны-агрессора РФ.

«Назовем вещи своими именами. Венгрия — „троянский конь“, стремящийся к развалу Евросоюза за средства европейских налогоплательщиков», — пишет он.

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Подоляк убежден, что Орбан ненавидит Украину и мечтает о «русском мире» в Европе.

«Так стоит ли ЕС финансировать эти диверсии?» — добавил советник.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1571544287808000001
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15 сентября в Европарламенте заявили, что больше не считают Венгрию полноценной демократией и признают ее «избирательной автократией» из-за действий венгерского правительства и Орбана.

Парламент осудил «преднамеренные и систематические усилия венгерского правительства по подрыву европейских ценностей».

18 сентября Еврокомиссия рекомендовала ЕС приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за коррупции и нарушения принципов верховенства права в стране.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Венгрия Евросоюз Налоги Михаил Подоляк

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