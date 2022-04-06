Приглашение Путина в Будапешт: Офис президента отреагировал на заявление Орбана 6 апреля, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «медийным хайпом» заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о приглашении российского диктатора Владимира Путина в Будапешт. Об этом сообщает Украинская правда.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Подоляк заявил, что сейчас многие политики делают заявления, «исходя чисто из своих интересов».



«Особенно если мы говорим о политических деятелях с очень специфическими политическими взглядами. Но реальность несколько иная. Имеются официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно находится на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат — на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только по этим каналам. Другое — это медийный хайп», — добавил он.

Видео дня

Ранее Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре с ним якобы дал утвердительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но «с условиями».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и не поддерживает эмбарго на российские нефть и газ. 4 апреля венгерский премьер объявил о своей победе на парламентских выборах.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.