Суд запретил партию ОПЗЖ
Деятельность ОПЗЖ запретили в Украине (Фото:boyko.org.ua)
Восьмой апелляционный административный суд в понедельник, 20 июня, удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию Оппозиционная платформа — за жизнь.
Об этом сообщает аналитик движения ЧЕСНО Алексей Роговик в Telegram.
Согласно решению суда, имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.
Решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном суде.
Из-за того, что суд не допустил журналистов в зал заседаний, аргументы сторон процесса неизвестны и станут доступны только после обнародования полного решения суда.
ОПЗЖ — это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.