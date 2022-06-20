Суд запретил партию ОПЗЖ

20 июня, 12:42
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Деятельность ОПЗЖ запретили в Украине (Фото:boyko.org.ua)

Деятельность ОПЗЖ запретили в Украине (Фото:boyko.org.ua)

Восьмой апелляционный административный суд в понедельник, 20 июня, удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил политическую партию Оппозиционная платформа — за жизнь.

Об этом сообщает аналитик движения ЧЕСНО Алексей Роговик в Telegram.

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Согласно решению суда, имущество ОПЗЖ передано в пользу государства.

Решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном суде.

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Из-за того, что суд не допустил журналистов в зал заседаний, аргументы сторон процесса неизвестны и станут доступны только после обнародования полного решения суда.

ОПЗЖ — это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Партии Запрет Оппозиционная платформа - За жизнь

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