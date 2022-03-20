В ОПЗЖ отреагировали на решение о приостановке их деятельности, в заявлении о войне не вспомнили

20 марта, 12:23
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Юрий Бойко (Фото:zagittya.com.ua)

Юрий Бойко (Фото:zagittya.com.ua)

В партии ОПЗЖ заявили, что решение СНБО о приостановке их деятельности «не имеет никаких законных оснований».

В пресс-службе партии заявили, что все обвинения в их адрес якобы «придуманы властью с целью оправдать свои неадекватные действия».

В ОПЗЖ назвали запрет на деятельность «незаконным политическим рейдерством» и «недобросовестной политической борьбой со своим главным оппонентом.»

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О войне России против Украины в заявлении ОПЗЖ ничего не сказано.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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