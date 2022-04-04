Фракция ОПЗЖ в Черновицком облсовете прекращает свою деятельность

4 апреля, 14:43
Цей матеріал також доступний українською
Заседание облсовета (Фото:oblrada.cv.ua)

Заседание облсовета (Фото:oblrada.cv.ua)

Фракция ОПЗЖ в Черновицком облсовете прекращает свою деятельность.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает Черновицкий облсовет.

В ведомстве заявили, что в Черновицкий областной совет поступило заявление депутатов фракции ОПЗЖ, в котором сообщается о прекращении деятельности фракции в облсовете.

Видео дня
https://www.facebook.com/oblrada.cv.ua/posts/285263783778277

Данное решение депутаты приняли на заседании своей фракции 29 марта 2022 года. Подписал заявление глава фракции ОПЗЖ Михаил Жар.

Ранее на внеочередной сессии Мариупольского горсовета приостановлены полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии Шария на период военного положения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черновицкая область Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X