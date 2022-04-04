Фракция ОПЗЖ в Черновицком облсовете прекращает свою деятельность 4 апреля, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Заседание облсовета (Фото:oblrada.cv.ua)

Фракция ОПЗЖ в Черновицком облсовете прекращает свою деятельность.

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Об этом сообщает Черновицкий облсовет.

В ведомстве заявили, что в Черновицкий областной совет поступило заявление депутатов фракции ОПЗЖ, в котором сообщается о прекращении деятельности фракции в облсовете.

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Данное решение депутаты приняли на заседании своей фракции 29 марта 2022 года. Подписал заявление глава фракции ОПЗЖ Михаил Жар.

Ранее на внеочередной сессии Мариупольского горсовета приостановлены полномочия депутатов ОПЗЖ и Партии Шария на период военного положения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

Деятельность партий приостановлена на время действия военного положения.

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