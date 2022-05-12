В Верховной Раде официально ликвидировали фракцию ОПЗЖ 12 мая, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Фракция ОПЗЖ официально перестала существовать в Раде (Фото:НВ)

Фракция Оппозиционная платформа — За життя в Верховной Раде официально перестала существовать.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

«Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована. Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем», — написал он у себя в Telegram.

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20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабной войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, имеющих связи с РФ. Среди них ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.



14 апреля деятельность ОПЗЖ в парламенте была приостановлена.

Ранее председатель Комитета избирателей Алексей Кошель в эфире Радио НВ сообщил, что за время войны представители партии Оппозиционная платформа — За жизнь не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами.



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