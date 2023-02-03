Арахамия уточнил, кто из нардепов ОПЗЖ лишится мандатов 3 февраля, 16:11 Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада лишит мандатов народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ Олега Волошина, Наталью Королевскую и ее супруга Юрия Солода, которые решили сложить полномочия. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Telegram.

По словам Арахамии, заявления нардепов пока не зарегистрированы в аппарате парламента, но, по его информации, «документы уже направляются на Грушевского».

Ранее Арахамия анонсировал лишение мандатов как минимум двух депутатов в ближайшую пленарную неделю.

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РБК-Украина со ссылкой на источник сообщило, что на следующей неделе мандаты могут сложить представители ОПЗЖ Вадим Столар и Игорь Абрамович.

29 января нардеп от запрещенной Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов. Ранее Рада лишила мандатов и других представителей ОПЗЖ — Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которых перед этим лишили украинского гражданства.

2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.

28 марта 2022 года партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.



15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно и не подлежит обжалованию.