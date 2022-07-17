ОПЗЖ и еще несколько партий оспаривают свой запрет — Малюська 17 июля, 13:13 Денис Малюска, министр юстиции Украины (Фото:Минюст)

Несколько пророссийских партий, деятельность которых в Украине запретил суд, подали апелляционные жалобы.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона.

«Несколько партий подали апелляционные жалобы, например самая мощная из тех, которые запретил суд первой инстанции, - ОПЗЖ. Они подали апелляцию и мы ожидаем в ближайшее время ее рассмотрения в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие», — рассказал Малюска.



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По его словам, процесс еще продолжается, несколько партий, очевидно, подавать апелляции не будут. Полную картину Минюст ожидает увидеть до конца июля.



"К концу лета будем иметь уже раскладку по партиям, их активам, кто самый богатый, кто самый бедный, и сколько средств или активов получит государство в результате их запрета", - сказал министр.



Он также отметил, что пока «чемпионом» является Коммунистическая партия Украины, у которой очень много недвижимости.



Ранее суд запретил ряд пророссийских партий. В частности: ОПЗЖ, Оппозиционный блок, НАШИ, Блок Владимира Сальдо, Рабочая партия Украины, Социалисты, Партия Шария, Русь единая (когда-то Партия политики Путина), Счастливая Украина, Коммунистическая партия Украины и т.д.



20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.



14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.



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