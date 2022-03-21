«Не на время войны, а навсегда». Правительство и Верховную Раду нужно очистить от ОПЗЖ и всего пророссийского — Давидюк 21 марта, 12:55 Цей матеріал також доступний українською Представители ОПЗЖ в Верховной Раде (Фото:Олег Федонюк/Рух ЧЕСНО)

Из высших органов государственной власти должны исчезнуть представители партии ОПЗЖ или других пророссийских сил, убежден политолог Николай Давыдюк.

«Они имели доступ к государственной тайне. Высшие органы — правительство и Верховная Рада — должны быть полностью вычищены от пророссийского фактора: забрать мандаты, уволить, выгнать. Затем можно [судить] по законному, послевоенному порядку. Сейчас забрать мандаты и не на время войны, а навсегда», — отметил в эфире Радио НВ Давидюк.

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Иная ситуация с партийцами ОПЗЖ, являющимися представителями местного самоуправления, добавил политолог:

«Есть мэры городов от ОПЗЖ, которые сегодня первые выходят на митинги, первые взяли в руки оружие. Действительно, к ним это не нужно применять. Но если это [те], кто до сих пор агитирует за Путина, за российский мир, то к ним следует применять украинское законодательство. Если мы в военное время не будем действовать военными методами, нас победят».

20 марта резидент Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, имеющих связи с РФ на время действия военного положения.

В ОПЗЖ отреагировали на решение, в заявлении о войне не упомянули.

В партии заявили, что приостановка их деятельности «не имеет никаких законных оснований».

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