«Вынесут вперед ногами». Данилов посоветовал нардепам от ОПЗЖ «тихо уйти из Рады, не дожидаясь народного трибунала» 24 апреля, 03:31 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что народные депутаты от ОПЗЖ должны уйти из Верховной Рады, не дожидаясь «народного трибунала».

Война России против Украины — главные события 23 апреля

В эфире всеукраинского марафона 23 апреля Данилов прокомментировал решение ОПЗЖ создать в парламенте депутатскую группу и изменить название на «Платформу за жизнь и мир».

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«Партия, которая привела войну в нашу страну… все восемь лет ее члены говорили, что «мы братья, любовь-дружба-жвачка, Москва — это наше все», — они сейчас переименовались в другой какой-то институт. И эти подонки считают, что должны находиться в нашей Верховной Раде.

Они должны тихо-спокойно оттуда уйти. Они не должны ждать народного трибунала. Они не понимают, что парни на передовой им этого не простят… Этим людям, которые на всех наших телеканалах призывали сюда Путина… Когда все эти бойко, шуфричи и прочая мразь говорили: нет, ну с Путиным надо дружить, Путин хороший, это наш сосед, Путин нам даст дешевый газ… Им нужно очень быстро уйти из Верховной Рады, потому что, когда наши войска вернутся с фронта, они их оттуда вынесут вперед ногами, и не факт, что живыми".

На вопрос ведущей, существует ли законодательный механизм для исключения депутатской группы бывшей ОПЗЖ из парламента, Данилов ответил, что, «если вы будете ждать законодательный механизм, вы их не дождетесь».

Ранее председатель Комитета избирателей Алексей Кошель в эфире Радио НВ сообщил, что за время войны представители партии Оппозиционная платформа — За жизнь не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами.

Избиратели должны вычеркнуть из своей жизни ОПЗЖ, Шария и других – Алексей Кошель https://www.youtube.com/embed/pTEM3I-y_AQ

20 марта президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабной войны России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность политических партий, имеющих связи с РФ. Среди них ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.



14 апреля деятельность ОПЗЖ в парламенте была приостановлена.

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