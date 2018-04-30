Опубликован список городов и сел Донбасса, которые вошли в зону боевых действий

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook список населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые входят в зону боевых действий в связи с началом проведения Операции объединенных сил.

30 апреля завершилась Антитеррористическая операция и вступило в силу распоряжение об Особом порядке на Донбассе. Пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность.

Все остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в зону безопасности. Для них ничего не меняется.

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Ранее в Минобороны сообщили, что зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.