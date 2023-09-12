Социологи объяснили результаты опроса об ответственности Зеленского за коррупцию в Украине 12 сентября, 15:53 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:zelenskiy_official/Instagram)

В Киевском международном институте социологии (КМИС) прокомментировали результаты опроса, в котором 78% украинцев считают президента Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте КМИС.

Там заявили, что президент имеет рекордно высокую поддержку среди населения, и отметили, что «ответственность» не означает «причастность».

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«Многие интерпретаторы отождествили „ответственность“ с „причастностью“, хотя это не так», — отмечают в КМИС.

При этом отмечается, что среди украинцев до сих пор сохраняется желание иметь сильного лидера, от которого ожидают решительных действий, но при этом «есть ощутимый запрос» на борьбу с коррупцией.

Там объяснили, что украинцы персонализируют в лице президента именно того, кто, по их мнению, способен и должен привнести необходимые изменения и такие результаты отражают запрос и призыв общественности к нему совершить решительные действия, направленные на борьбу с коррупцией.

В КМИС заявили, что Зеленский сохраняет 80−85% доверия от населения и только четверть хотели бы смены президента после победы Украины в борьбе с российской агрессией. Это означает, что сейчас призыв к президенту к борьбе с коррупцией не означает снижение его поддержки, но в долгосрочной перспективе могут быть существенные изменения.



Социологи отмечают, что большинство респондентов считают коррупцию распространенной в Украине, хотя с 2021 до 2023 года доля тех, кто считает ее именно «очень распространенной» снизилась с 63 до 43%.

Кроме того, за этот период с 25 до 50% выросла доля тех, кто считает, что органы власти «скорее эффективно» борются с коррупцией в Украине.

«Поэтому ситуация достаточно комплексная и стоит избегать громких простых выводов», — говорится в сообщении.

11 сентября были обнародованы результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года. 78% граждан Украины ответили, что президент Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия у себя в Telegram назвал исследование манипулятивным.