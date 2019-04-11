Опрос Рейтинга: Зеленского во втором туре готовы поддержать 61% избирателей, Порошенко - 24% Сегодня, 11:24 6214 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Группа Рейтинг обнародовала данные опроса в преддверии второго тура выборов REUTERS/Kacper Pempel

Согласно опросу социологической группы Рейтинг во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 61% среди тех, кто собирается прийти на выборы.

По данным опроса, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 24% среди тех, кто пойдет на выборы.



При этом 15% респондентов не определились.

Среди тех, кто собирается прийти на выборы и точно определился, за кого голосовать, 71% - за Зеленского, 29% - за Порошенко.

В то же время, из числа всех опрошенных 51% украинцев намерены голосовать Зеленского, 21% - за Порошенко, 18% - пока не определились, а 10% - не намерены голосовать.

Опрос проводился с 5 до 10 апреля. Были опрошены три тысячи респондентов.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.

