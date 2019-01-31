Опрос показал пять наиболее вероятных претендентов на президентское кресло Вчера, 11:48 2207 Цей матеріал також доступний українською EPA Пять кандидатов в президенты набирают больше всего голосов EPA

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг по заказу Международного республиканского института, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко набирают больше всего голосов на выборах президента.

Среди тех, кто пойдет на выборы, 16% готовы поддержать Тимошенко, по 11% – Порошенко и Зеленского, 9% – Бойко и 8% – Гриценко.

С учетом текущих рейтингов результатов голосования отдельных кандидатов, маловероятно, что любой из кандидатов получит необходимые 50% голосов плюс для победы в первом туре.

Также по данным исследования ни один из кандидатов не наберет половины голосов и во втором туре.

Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года по всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Методом личных интервью в домах респондентов было опрошено 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса.

31 декабря в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.