Опрос: 70% украинцев выступают за прямой диалог с РФ по Донбассу Сегодня, 14:16 998 Цей матеріал також доступний українською прес-центр АТО При этом 10,4% опрошенных категорически против такого решения, а 8,3% - скорее против прес-центр АТО

Соцопрос Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг показал, что 70% украинцев выступают за прямой диалог с РФ ради мира на Донбассе.

В частности, 40,4% украинцев считают, что президент Украины безусловно, должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией ради установления мира на востоке страны, 30% считают, что скорее должен пойти на такие переговоры.

При этом 10,4% опрошенных категорически против такого решения, а 8,3% - скорее против, еще 10,9% - затруднились ответить.

«54,8% респондентов считают или склонны считать, что президент Украины должен пойти на прямой диалог с руководителями так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ ради установления мира на востоке страны», — цитирует результаты опроса Интерфакс-Украина.

60,7% украинцев считают или скорее склоняются к мнению, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения оккупированных территорий, 24,2% придерживаются противоположного мнения, 15% затруднились ответить.

Общенациональный опрос населения проводился с 13 по 19 июня 2019 года среди 3000 респондентов.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели секторальные и персональные экономические антироссийские санкции.