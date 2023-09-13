Кто и почему критикует социологов. Федоров, Арахамия и другие на самом деле боятся отчета перед Зеленским — политолог 13 сентября, 16:00 NV Премиум Нардеп Давид Арахамия резко отозвался о соцопросе, в котором фигурировал президент Владимир Зеленский (Фото:Верховна Рада України / Facebook)

Реакция некоторых топ-представителей власти на результаты опроса общественного мнения, согласно которым 78% респондентов назвали президента Владимира Зеленского ответственным за коррупцию, является по меньшей мере странной. Об этом в эфире Radio NV сказал исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива политолог Петр Бурковский.



Именно Фонд Деминициативы совместно с Киевским международным институтом социологии провел опрос, который вызвал недовольство вице-премьера Михаила Федорова, главы фракции Слуга народа в парламенте Давида Арахамии, секретаря СНБО Алексея Данилова и ряда других представителей власти.

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Бурковский уверяет: вопросы и выборка формировались профессиональными социологами, и перебрасывание на них «вины» за мнение народа свидетельствует о том, что в правящей политсиле увидели в зеркало «свою довольно неприглядную внешность».

«Эти люди испугались, что своей политикой

