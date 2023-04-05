Рейтинг симпатий украинцев возглавили Джонсон, Дуда и Байден — опрос 5 апреля, 16:56 Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Граждане Украины лучше всего относятся к бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, президенту Польши Анджею Дуды и лидеру США Джо Байдену.

Об этом во время презентации социологического опроса сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

По его данным, выражают позывное отношение к Борису Джонсону — 87% опрошенных украинцев, Анджею Дуде — 86% украинцев, а Джо Байдену — 83%.

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Быченко добавил, что большая доля граждан положительно относится к Урсуле фон дер Ляен — 61%, Эмманюэлю Макрону — 59,5%, Реджепу Эрдогану — 58%, Джастину Трюдо — 51%. Около половины опрошенных положительно относятся к Олафу Шольцу — 50% и Риши Сунаку — 45%.

Негативное отношение к российскому диктаторау Владимиру Путину выразили 97% опрошенных, Александру Лукашенко — 92%, Виктору Орбану — 60%, Ангеле Меркель — 52%, Си Цзиньпину — 51%, Дональду Трампу — 49%.

Опрос был проведен в феврале-марте 2023 социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины кроме временно оккупированных территорий и территорий, где проходят боевые действия.

Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.