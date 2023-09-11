78% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях — опрос 11 сентября, 19:54 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

78% граждан Украины считают, что президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Обновлено в 20:40. Глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия у себя в Telegram назвал исследование манипулятивным.

«Мало того, что президент Украины круглосуточно занимается войной и поисками помощи, он еще и должен заменить собой всю антикоррупционную вертикаль, на которую страна и партнеры потратили миллиарды. Когда президент предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене — в политикуме начались крики о „закручивании гаек“, тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам во время войны?» — сказал нардеп.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года.

По состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считали, что Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Не согласны с этим утверждением, по данным социологов, только 18% опрошенных.

Результаты опроса показали, что если среди опрошенных 18−29 лет 70% соглашаются с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, то среди людей в возрасте 60+ доля критически настроенных растет до 81%.

Опрос проводился методом face-to-face с 3 по 17 июля 2023 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных регионов. Были опрошены 2011 респондентов в возрасте от 18 лет.