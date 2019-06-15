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Оппозиционная платформа подала документы в ЦИК: возглавил список Бойко

Вчера, 20:28
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Оппозиционная платформа подала документы в ЦИК: возглавил список Бойко - фото

ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ Chernivtsi via Facebook

Юрий Бойко

В субботу, 15 июня, представители партии Оппозиционная платформа — За життя подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатами в народные депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Интерфакс-Украина.

«Сплав молодости и опыта — так можно охарактеризовать список Оппозиционной платформы — За жизнь… Это молодые люди и уже опытные государственники, которые знают, как вывести страну из кризиса, возродить экономику и обеспечить гражданам достойную социальную защиту», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в списке партии более 30% кандидатов — женщины.

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«Своими приоритетами политсила ставит прекращение конфликта на юго-востоке Украины, снижение цен на газ, решение социальных вопросов граждан, восстановление экономики», — сообщает пресс-служба партии.

Внеочередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины состоятся 21 июля 2019 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что парламенту доверяют лишь 4% украинцев, а коалиции не существует с 2016 года.

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Избирательная кампания стартовала 24 мая.

Теги:   Парламентские выборы ЦИК Украины Оппозиция Юрий Бойко

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