Оппозиционная платформа подала документы в ЦИК: возглавил список Бойко Вчера, 20:28 Цей матеріал також доступний українською ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ Chernivtsi via Facebook Юрий Бойко ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ Chernivtsi via Facebook

В субботу, 15 июня, представители партии Оппозиционная платформа — За життя подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатами в народные депутаты.

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Интерфакс-Украина.



«Сплав молодости и опыта — так можно охарактеризовать список Оппозиционной платформы — За жизнь… Это молодые люди и уже опытные государственники, которые знают, как вывести страну из кризиса, возродить экономику и обеспечить гражданам достойную социальную защиту», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в списке партии более 30% кандидатов — женщины.

«Своими приоритетами политсила ставит прекращение конфликта на юго-востоке Украины, снижение цен на газ, решение социальных вопросов граждан, восстановление экономики», — сообщает пресс-служба партии.

Внеочередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины состоятся 21 июля 2019 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что парламенту доверяют лишь 4% украинцев, а коалиции не существует с 2016 года.

Избирательная кампания стартовала 24 мая.