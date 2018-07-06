Оппоблоковец, угрожавший уехать в РФ вместе с украинской территорией, играет в Раде в игры - видео

Скандально известный пророссийский депутат из фракции Оппоблока Евгений Балицкий во время заседаний Верховной Рады развлекал себя играми на своем iPhone X.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, снятое журналистами в сессионном зале.

Как видно на опубликованных кадрах, вместо парламентской работы нардеп предпочитает играть в экономические стратегии.

При этом показательно, что в градостроительный симулятор он играл во время обсуждения вопроса о благоустройстве Киева.

Напомним, ранее Балицкий оказался в центре скандала, когда во время эфира на телеканале 112 Украина пригрозил уехать в РФ вместе с украинскими территориями.

Кроме того, он отказывался выступать в Верховной раде на государственном языке.

Многим оппоблоковец также запомнился неприличным жестом в адрес журналистов, уличившим его в "кнопкодавстве".