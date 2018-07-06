Оппоблоковец, угрожавший уехать в РФ вместе с украинской территорией, играет в Раде в игры - видео

Скандально известный пророссийский депутат из фракции Оппоблока Евгений Балицкий во время заседаний Верховной Рады развлекал себя играми на своем iPhone X.
Об этом свидетельствует соответствующее видео, снятое журналистами в сессионном зале.
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Как видно на опубликованных кадрах, вместо парламентской работы нардеп предпочитает играть в экономические стратегии.
При этом показательно, что в градостроительный симулятор он играл во время обсуждения вопроса о благоустройстве Киева.
Напомним, ранее Балицкий оказался в центре скандала, когда во время эфира на телеканале 112 Украина пригрозил уехать в РФ вместе с украинскими территориями.
Кроме того, он отказывался выступать в Верховной раде на государственном языке.
Многим оппоблоковец также запомнился неприличным жестом в адрес журналистов, уличившим его в "кнопкодавстве".
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