06 июля 2018, пятница

Оппоблоковец, угрожавший уехать в РФ вместе с украинской территорией, играет в Раде в игры - видео

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Судя по видео, Балицкий любит экономические стратегии
Скриншот

Судя по видео, Балицкий любит экономические стратегии

Скандально известный пророссийский депутат из фракции Оппоблока Евгений Балицкий во время заседаний Верховной Рады развлекал себя играми на своем iPhone X.

Об этом свидетельствует соответствующее видео, снятое журналистами в сессионном зале.

Как видно на опубликованных кадрах, вместо парламентской работы нардеп предпочитает играть в экономические стратегии.

При этом показательно, что в градостроительный симулятор он играл во время обсуждения вопроса о благоустройстве Киева.

Напомним, ранее Балицкий оказался в центре скандала, когда во время эфира на телеканале 112 Украина пригрозил уехать в РФ вместе с украинскими территориями.

Кроме того, он отказывался выступать в Верховной раде на государственном языке.

Многим оппоблоковец также запомнился неприличным жестом в адрес журналистов, уличившим его в "кнопкодавстве".

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