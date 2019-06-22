Депутаты Оппоблока подали в ГБР заявление о «захвате власти» Порошенко, Гройсманом и Парубием — СМИ
Нардепы от Оппозиционного блока подали обращение в Госбюро расследований о захвате власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.
Такую информацию обнародовало издание Зеркало недели.
Заявление подали нардепы Нестор Шуфрич и Василий Нимченко.
По данным журналистов, обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по делу уже начались допросы.
Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, «действуя совместно, в сговоре с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (…) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушения конституционных норм …».
По утверждению заявителей, бывший глава государства, спикер парламента и руководитель Кабмина совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре с целью ее захвата, злоупотреблении властью и служебным положением».
С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.
Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.
Издание отмечает, что документ был направлен в ГБР еще до вынесения решения КС о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
«Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции», — говорится в статье.
В четверга, 20 июня, Конституционный суд официально отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады.
Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкий уровень доверия граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
После консультаций с председателям фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.