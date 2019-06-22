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Депутаты Оппоблока подали в ГБР заявление о «захвате власти» Порошенко, Гройсманом и Парубием — СМИ

22 июня, 11:14
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Депутаты Оппоблока подали в ГБР заявление о «захвате власти» Порошенко, Гройсманом и Парубием — СМИ - фото

Obozrevatel

Нардепы от Оппозиционного блока подали обращение в Госбюро расследований о захвате власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом.

Такую информацию обнародовало издание Зеркало недели.

Заявление подали нардепы Нестор Шуфрич и Василий Нимченко.

По данным журналистов, обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по делу уже начались допросы.

Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, «действуя совместно, в сговоре с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (…) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушения конституционных норм …».

По утверждению заявителей, бывший глава государства, спикер парламента и руководитель Кабмина совершили «преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре с целью ее захвата, злоупотреблении властью и служебным положением».

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

Издание отмечает, что документ был направлен в ГБР еще до вынесения решения КС о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

«Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции», — говорится в статье.

В четверга, 20 июня, Конституционный суд официально отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады.

Напомним, что 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкий уровень доверия граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с председателям фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   ДБР Оппозиционный блок Андрей Парубий Владимир Гройсман Петр Порошенко

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