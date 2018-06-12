12 июня 2018, вторник

ОПОРА назвала имя нардепа, который больше всех говорит в Раде

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Ляшко

Ляшко "наговорил" в Раде почти 39 часов

По данным Гражданской сети ОПОРА, за 3,5 года работы Верховной Рады нынешнего созыва больше всего выступал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

По словам аналитика ОПОРЫ Андрея Савчука, у Ляшко было 1104 выступления в Раде, сообщает Укринформ.

"Господин Ляшко говорил почти 39 часов в сессионном зале", - отметил аналитик.

По его словам, в исследовании не учитывались выступления спикера и вице-спикеров. В то же время Савчук отметил, что в некоторых случаях Ляшко говорил больше, чем некоторые из вице-спикеров.

На втором месте также депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк - 457 речей продолжительностью 15 часов 44 минуты. Почти такое же количество времени выступал в ВР внефракционный Юрий Левченко, который присоединился к 687 обсуждениям в сессионном зале. Кроме того, 490 раз выступал председатель Комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич и 298 раз Игорь Шурма (Оппозиционный блок).

По данным ОПОРЫ, среди наиболее активных ораторов Рады - Сергей Соболев (Батькивщина), Максим Бурбак (Народный фронт), Александр Долженков (Оппозиционный блок), Егор Соболев (Самопомич) и глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.

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