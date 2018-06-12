ОПОРА назвала имя нардепа, который больше всех говорит в Раде

По данным Гражданской сети ОПОРА, за 3,5 года работы Верховной Рады нынешнего созыва больше всего выступал лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

По словам аналитика ОПОРЫ Андрея Савчука, у Ляшко было 1104 выступления в Раде, сообщает Укринформ.

"Господин Ляшко говорил почти 39 часов в сессионном зале", - отметил аналитик.

По его словам, в исследовании не учитывались выступления спикера и вице-спикеров. В то же время Савчук отметил, что в некоторых случаях Ляшко говорил больше, чем некоторые из вице-спикеров.

На втором месте также депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк - 457 речей продолжительностью 15 часов 44 минуты. Почти такое же количество времени выступал в ВР внефракционный Юрий Левченко, который присоединился к 687 обсуждениям в сессионном зале. Кроме того, 490 раз выступал председатель Комитета правовой политики и правосудия Руслан Князевич и 298 раз Игорь Шурма (Оппозиционный блок).

По данным ОПОРЫ, среди наиболее активных ораторов Рады - Сергей Соболев (Батькивщина), Максим Бурбак (Народный фронт), Александр Долженков (Оппозиционный блок), Егор Соболев (Самопомич) и глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко.