"Оппоблоковец" Дунаев прокомментировал "гонки" вокруг вручения представления ГПУ

Народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Дунаев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг вручения ему представления Генеральной прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности.

Как передает Укринформ, нардеп требует, чтобы представление ему вручили лично в руки, как того требует регламент Верховной Рады. При этом Дунаев отверг обвинения в том, что он отказывался получать представление.

"Народному депутату должны вручать представление - не помощнику. Это норма закона", - отметил он.

По его словам, спикер Рады Андрей Парубий не предоставил "216 страниц" материалов представления, в результате чего он не смог в пятидневный срок дать письменные объяснения.

"Есть техническая составляющая передачи этих документов, поэтому нигде не прописано, что мне может этот документ поступить на почту. Я прошу, чтобы эти документы мне передали нарочным, как это полагается, прежде всего согласно регламенту", - отметил Дунаев.

Напомним, что Регламентный комитет Верховной Рады вернул спикеру Андрею Парубию представление Генпрокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Сергея Дунаева.

По словам Парубия, представитель Оппоблока пять дней избегал и отказывался принять представление для ознакомления.

15 мая генеральный прокурор Украины подписал представление о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Сергея Дунаева. Его подозревают во внесении в декларацию ложных данных.