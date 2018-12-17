Оппоблок определился с кандидатом в президенты Сегодня, 12:44 2302 Цей матеріал також доступний українською Решение об участии Вилкула в выборах президента приняли на съезде Оппоблока Фото: Опоблок

Александра Вилкула выдвинули кандидатом в президенты от Оппозиционного блока. Такое решение принял съезд партии в субботу, 15 декабря.

Сам новоизбранный кандидат заявил, что уже начал проводить встречи с избирателями. Подробнее - в сюжете Радио НВ.

Раскол Оппоблока

Внутри Оппозиционного блока продолжается конфликт по поводу изменений в партийных документах. На прошлой неделе некоторые представители этой политсилы, в частности Сергей Ларин, Нестор Шуфрич и Василий Нимченко, пытались передать в Министерство юстиции решение Окружного админсуда Киева. Он запретил менять учредительные документы, а также руководство партии, говорится в обращении части Оппоблока.

Депутаты утверждают, что передать постановление суда в Минюст им не удалось. Юрий Павленко, который возглавляет Житомирскую областную организацию партии и прошел в парламент от Оппозиционного блока, в комментарии НВ отметил: суды возможные по поводу любых изменений в документах партии. А съезд, который состоялся в субботу, он считает нелегитимным.

Председатель фракции Оппозиционный блок в парламенте Вадим Новинский считает сомнения в легитимности съезда провокациями. В съезде приняли участие 148 делегатов, которых избрали от имени 47 тыс. членов 18 региональных организаций. Это более чем две трети от общего числа членов партии. А согласно Уставу, такой съезд считается полномочным, заявил Новинский.

На собрании изменили Устав партии. Новым управляющим органом стала политсовет, который возглавил Борис Колесников. В комментарии журналистам он заявил, что бывшие однопартийцы пытаются дискредитировать политсилу.

Плохие новости для приверженцев Оппоблока

Споры вокруг бренда Оппозиционный блок повлекут растерянность избирателей, которые симпатизируют этой политической силе и поддерживают прежнюю Партию регионов - такое мнение в комментарии Радио НВ высказал директор социологической группы Рейтинг Алексей Антипович. По его словам, бывшая монолитная Партия регионов фактически разделилась на три лагеря.

Юрий Бойко - самый узнаваемый среди их кандидатов, говорит социолог. Но реальные замеры рейтингов Мураева, Вилкула и Бойко будут позже.

Напомним, Юрий Бойко написал заявление в правоохранительные органы по поводу проведения съезда Оппозиционного блока. Депутат считает, что бывшие однопартийцы препятствуют деятельности политических партий и подделывают документы.

Около месяца назад Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции Оппозиционный блок в парламенте. Ранее депутаты Юрий Бойко и Вадим Рабинович в Верховной Раде подписали соглашение о создании Оппозиционной платформы - За жизнь.