Оперативное командование Север отреагировало на опрос военных относительно переговоров с «Д/ЛНР» Сегодня, 15:48 2233 Цей матеріал також доступний українською Фонд Вернись живым Военное руководство заявило, что данный опрос был отменен Фонд Вернись живым

Опрос относительно возможных переговоров с пророссийскими террористическими организациями «Д/ЛНР», который был проведен среди украинских военных, не имеет юридической силы.

Об этом заявили в пресс-службе оперативного командования Север.

«Указанная в документе информация имела целью создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих ВСУ и воплощение предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации», — говорится в сообщении.

Как утверждается, данный документ должен был установить отношение к переговорам с оккупантами «всех граждан Украины без исключения», а не военнослужащих.

Напомним, что ранее появилась информация, что Генеральный штаб провел среди украинских военнослужащих опрос относительно их отношения к возможным переговорам с прокремлевскими террористами.