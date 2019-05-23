Оперативное командование Север отреагировало на опрос военных относительно переговоров с «Д/ЛНР»
Опрос
относительно возможных переговоров с пророссийскими террористическими
организациями «Д/ЛНР», который был проведен среди
украинских военных, не имеет юридической силы.
Об этом заявили в пресс-службе оперативного командования Север.
«Указанная в документе информация имела целью создание прогнозирования возможных рисков для
граждан Украины и военнослужащих ВСУ и воплощение предупредительных мер на будущее, по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас
утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации», — говорится в сообщении.
Как утверждается,
данный документ должен был установить отношение к переговорам с оккупантами
«всех граждан Украины без исключения», а не военнослужащих.
Напомним, что
ранее появилась информация, что Генеральный штаб провел среди украинских военнослужащих опрос относительно их отношения к возможным переговорам с прокремлевскими террористами.