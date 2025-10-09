Роман Червинский был уволен из СБУ в 2019 году, после чего пошел работать в ГУР Минобороны Украины (Фото: Скриншот видео / Цензор.НЕТ / YouTube)

Контрразведчик, полковник СБУ, офицер Сил спецопераций и бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский заявил, что после огласки и срыва операции по задержанию «вагнеровцев» летом 2020 года на него и его коллег осуществлялось давление.

В интервью Radio NV он напомнил о своей истории, заявив, что был уволен из СБУ в 2019 году, когда это ведомство возглавил Иван Баканов.

«Сразу после операции по доставке в Украину свидетеля сбитися Boeing MH17 [Владимира] Цемаха меня уволили из СБУ. И я понял, что в СБУ больше такие специалисты не нужны и организация подобной работы не нужна», — отметил Червинский. Поэтому, по словам экс-разведчика, он пошел служить дальше в Главное управление разведки Министерства обороны, где на тот момент руководителем был Василий Бурба.

«Он [Бурба] предложил мне должность и мы продолжили работу. Тогда была спланирована и осуществлена начальная стадия, и конечная стадия операции по задержанию „вагнеровцев“, которые были свидетелями [военных преступления РФ], воевали на территории Украины и могли быть привлечены к уголовной ответственности в Украине, могли быть обменным фондом. Операцию нам сорвали и в результате нас уволили — и Бурбу, и через некоторое время меня […]. Бурбу увольнял президент, а меня — [Кирилл] Буданов», — напомнил Роман Червинский.

По его словам, тогда же произошли кадровые изменения в отношении тех специалистов, которые были причастны к этой операции — «целый ряд людей были уволены, переведены, подразделения трансформированы». Червинский также утверждает, что глава ГУР Кирилл Буданов на том этапе якобы «угрожал» ему и офицерам, которые организовывали операцию по задержанию «вагнеровцев» и «пытался скрыть следы этой операции по указанию [главы ОП Андрея] Ермака».

«Он [Буданов] четко угрожал, что нас всех посадят в тюрьму, что [бывшая генпрокурор Ирина] Венедиктова получила команду, она будет искать основания для уголовного преследования, что мы должны прекратить об этом говорить, не ходить на временную следственную комиссию, которая расследует этот вопрос», — утверждает Червинский.

По словам экс-разведчика, его и других причастных к операции якобы «не пускали на эту временную следственную комиссию, туда пришел Буданов, сообщил даже под присягой следственной комиссии, что никакой операции не было».

«Принес какие-то документы, поддельные, я так считаю. Я их не видел, однако думаю, что я могу сделать вывод из того, что говорила мне [глава комиссии] Марьяна Безуглая во время следственной комиссии. Она говорила, что Буданов уже все рассказал, никакой операции не было. Поэтому мы благодаря оппозиционным политическим силам все же попали на эту комиссию. Попал и я, и Бурба, и мой командир. […] И мы доказали, что операция была».

Червинский также сослался на более раннее интервью своего заместителя Александра Жолобецкого, «который четко рассказывает, что его вызвали и угрожали, что он должен подделать материалы этой операции и положить на место документов, которые указывали, что „вагнеровцы“ вывозились, что это была операция по „вагнеровцам“ через Турцию и т. д. » «Он должен был положить совсем другие документы по совсем другой операции, с теми же номерами», — утверждает экс-разведчик.

Бывший сотрудник ГУР МО Червинский получил подозрение от СБУ о превышении служебных полномочий (по ч. 5 ст. 426−1 УК Украины) 21 апреля 2023 года, 24 апреля его задержали. Летом 2024-го освободили под домашний арест. По данным правоохранителей, полковник вместе с другими людьми решил самовольно провести спецоперацию по захвату самолета ВКС РФ, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины.

По версии следствия, «операция» проходила без согласования с государственными органами и вопреки мнению СБУ. В результате действий Червинского Россия якобы получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и 23 июля 2022 года нанесла удар по аэродрому Канатово. В результате атаки погиб командир части, 17 защитников получили ранения. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса и другая техника и здания.

Что известно о « спецоперации» по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в 2020 году

29 июля 2020 года белорусские силовики заявили о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю частной военной компании Вагнера. Через несколько дней, 2 августа, прокуратура Беларуси избрала им меру пресечения в виде ареста.

В Минске заявили, что целью бойцов ЧВК была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции, Беларусь отдала наемников РФ.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и таким, что не соответствует дружественным межгосударственным отношениям.

При этом, по данным журналиста Юрия Бутусова, на самом деле прибытие вагнеровцев в Беларусь было частью операции украинских спецслужб, которые пытались выманить их из РФ.

Ранее эти боевики участвовали в боевых действиях на Донбассе и причастны, в частности, к уничтожению самолета Ил-76 в июне 2014 года, в результате чего погибли 49 украинских военнослужащих.

Кроме того, журналистка Янина Соколова обнародовала аудиозапись, на которой, предположительно, зафиксированы переговоры наемников с оперативником СБУ под прикрытием, который их вербовал.

В итоге Бутусова и Соколову вызвали на допрос в ГБР по делу о «разглашении секретных сведений».

Украинские власти отрицали существование спецоперации против «вагнеровцев», но в июне в интервью на телеканале 1+1 Зеленский заявил, что история с задержанием «вагнеровцев» в Минске летом 2020 года не была операцией Украины, а идея исходила от других стран. Он также сказал, что просил белорусского диктатора Александра Лукашенко выдать задержанных «вагнеровцев». Тогда в Офисе президента заявили, что слова Зеленского о спецоперации переврали.

17 ноября 2021 года было опубликовано расследование Bellingcat и The Insider об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. В частности, Bellingcat со ссылкой на бывшего главу ГУР Минобороны Василия Бурбу передает, что глава ОП Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю.

Перед этим было заключено соглашение о прекращении огня на Донбассе, которое должно было вступить в силу 27 июля. По словам Бурбы, в Офисе президента считали, что, если спецоперация пойдет по плану, соглашение будет расторгнуто еще до 27 июля. В Офисе президента не прокомментировали эту информацию, а расследователям не удалось проверить разговор.



После возражений Бурбы в Офисе президента предложили сократить задержку до четырех дней, что позволило бы вступить в силу соглашению о прекращении огня, заявили расследователи.



Планировалось, что «завербованные» украинской разведкой боевики отправятся из Москвы в Минск, а оттуда вылетят в Стамбул якобы для охраны нефтяных объектов. Если бы самолет пролетал в воздушном пространстве Украины, рейс посадили бы под предлогом взрывчатки на борту, а наемники ЧВК были бы задержаны, сказано в материале.



Когда группа из 33 наемников покидала Москву, команда ГУР перебронировала билеты, в результате чего наемники были вынуждены задержаться в Минске на несколько дней. Их переселили в санаторий за чертой города, где их и задержали белорусские силовики 29 июля.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно основывается на «интервью с несколькими отставниками из разведки и спецслужб, в частности с господином Бурбой», а никаких выводов о том, что операцию слили, нет.



«Андрей Ермак действительно отвечал за эту договорённость [о прекращении огня на Донбассе]… Он регулярно подчёркивал важность корректного отношения к переговорному процессу. Но за что он точно не отвечал и не отвечает — так это за любые планы разведки», — сказал тогда Подоляк.