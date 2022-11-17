Назначения в Укрнафте. Офис президента обвинил Bihus.Info в попытке «бросить тень на решение Ставки главнокомандующего» — заявление 17 ноября, 18:38 Михаил Подоляк и Андрей Ермак (Фото:Михаил Подоляк / Twitter)

В Офисе президента не ответили на журналистский запрос Bihus.info, который касался назначений в Укрнафте. При этом журналистов обвинили в попытке «бросить тень на решение Ставки верховного главнокомандующего».

Как говорится в сообщении издания, такое с ними случилось впервые.

«Друзья, впервые за время нашей работы, представители власти публикуют запрос вместо ответа на запрос. С манипулятивными обвинениями и придуманной темой будущего сюжета. И поскольку это делают представители Офиса президента, похоже, нужно кое-что прояснить», — заявили журналисты.

Видео дня

В преддверии нового выпуска команды журналистка Алиса Юрченко отправила ряд вопросов главе Офиса президента Андрею Ермаку с предложением прокомментировать назначение его «хороших знакомых» в важные государственные органы и госпредприятия.

«Среди других фамилий там упоминалось свежее назначение в наблюдательный совет Укрнафты экс-сотрудницы юридической компании Андрея Ермака и руководителя кабинета Андрея Ермака. Как это случилось и кто их рекомендовал Минобороны. Далеко не то, что придумал господин Подоляк, чтобы заранее дискредитировать будущий материал», — говорится в сообщении.

Журналисты уточняют, что их запрос охватывал очень разные назначения. В частности, в Офис генпрокурора, в Минобороне, и в Совете по господдержке кинематографии, Ощадбанке, Минюсте.

«А еще запрос содержал вопрос относительно уголовного производства по возможному занижению налогов, в котором фигурирует компания, основанная Ермаком», — добавили в издании.

В четверг, 17 ноября, от Офиса президента поступил ответ о том, что Андрей Ермак принял решение опубликовать запрос — вместо ответов на вопросы. Спустя еще несколько часов его опубликовал Михаил Подоляк. Журналисты также обвиняют советника главы Офиса президента в том, что тот «добавил вымышленный им самим контекст неопубликованного материала».

«Назвал его попыткой «бросить тень на коллегиальное решение… Ставки верховного главнокомандующего в чьих-то коммерческих интересах», — отмечают в Bihus.info.

Они также обвиняют Ермака в манипуляциях и уходе от вопросов представителей медиа.

«Решение Андрей Ермак публиковать запрос через Михаила Подоляка, добавляя при этом вымышленный контекст материала, — это манипулятивная попытка уйти от ответа на все вопросы, озвученные в запросе», — заявили там.

Также журналисты подчеркивают, что материал все равно выйдет.

7 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО Укрнафта, ПАО Укртатнефть, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор.

Эти предприятия связаны с Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Константином Григоришиным и Вячеславом Богуслаевым.