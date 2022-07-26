«Незаметно для себя». Как Банковая случайно превратилась в агентов российского влияния с назначением Демченко и других — Бутусов 26 июля, 21:25 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов (Фото:ОПУ)

Юрий Бутусов, журналист и главный редактор Цензор.НЕТ, рассказал в эфире Радио НВ, как назначением таких персон, как Руслан Демченко, на важные должности в секторе безопасности и игнорированием всех угроз Офис президента фактически незаметно для себя превратился в агентов российского влияния.

— Есть несколько тем, которые я хочу с вами обсудить. Мы видим, что место руководившего силами спецопераций ВСУ Григория Галагана занял Виктор Хоренко. Как вы это оцениваете, что вы знаете о Хоренко? Как оцениваете то, что Галаган сейчас является первым заместителем руководителя Центра спецопераций и Службы безопасности Украины?

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— Думаю, сейчас далеко не все, что вы спросили, стоит комментировать, поскольку думаю, что характеристики деятельности руководителей не совсем нужно обсуждать в эфире. Единственное, что могу сказать, Хоренко, насколько мне известно — это человек, работавший в военной разведке, ГУР МО. Поэтому ГУР МО будет таким образом действовать согласованно, и я думаю, что все это будет координироваться, вся деятельность по проведению специальных операций через ГУР МО. Тем более, что президент назначил Кирилла Буданова одновременно еще на одну должность — начальника комитета разведки. И одновременно его представитель становится командующим ССО. Я так понимаю, идея состоит в том, чтобы было больше координации, больше взаимодействия, не было межведомственных споров. Поскольку у нас это всегда большая проблема, в каждом ведомстве огромное количество спецназов, просто слово спецназ у нас очень широко употребляется. Почему-то у нас считают, что спецназов нужно количество, поэтому у нас в огромном количестве ведомств огромное количество спецназов, сил специальных операций и пр. Конечно, во время войны нужно качество, а не количество в специальных операциях. Надеюсь, что цель таких мер будет все же в улучшении качества применения спецназа, а не применения всех этих сил как пехоты на передовой, маленькими отдельными группами.

— Объясните, это хорошая новость, то, что произошло или плохая?

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