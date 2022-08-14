«Наезд Офиса президента на генерала». Критика Марченко может быть подготовкой для смены Залужного — интервью с Костенко 14 августа, 21:10 Эксклюзив НВ Нардеп Роман Костенко сейчас находится на юге Украины (Фото:Роман Костенко | Facebook)

Зачем Министерство обороны раскритиковало генерала Дмитрия Марченко, занимающегося обороной Николаевской области, и на самом ли деле он рассекретил военные тайны, Радио НВ выясняло у народного депутата, секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Романа Костенко.

— Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что он и генерал Дмитрий Марченко сейчас занимаются обороной области и анонсировал серьезные результаты. Можете намекнуть, о чем идет речь?

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— Я не буду говорить конкретно, о чем идет речь. Но, конечно же, о неких действиях против РФ. Я хотел сказать, что кроме Виталия Кима и Дмитрия Марченко обороной занимается и Андрей Гнатов, который является руководителем тактической группы Приморья. И все в комплексе сейчас здесь, скажем так, держат оборону. Но хотелось бы, чтобы словосочетание «держат оборону» кануло в Лету и мы перешли бы к фразе «освобождают наши территории».

— Марченко уже второй раз назначили руководить обороной Николаевской области. Он в СМИ рассказывал, что Украина планирует деоккупировать Херсон и завершить фазу войны до конца года. Мне кажется, что этим его тезисам не очень обрадовались в Министерстве обороны. Анна Маляр заявила, что военные не должны рассказывать о планах Вооруженных сил Украины, а журналисты не должны о них спрашивать. Как вы к этому относитесь?

— Если конкретно о случившемся, то, с моей точки зрения, это было не о том, что военные не должны рассказывать, а о том, что в народе есть популярный генерал. Это увидели в Офисе президента и решили его таким образом осадить. Читая интервью, которое давал Марченко, я не увидел ничего такого секретного или хотя бы для служебного пользования, о чем можно было так говорить.

Это, на мой взгляд, наезд на генерала, чтобы не давать возможности стать ему более популярным или коммуницировать с народом. Он сказал то, что говорили до него и другие, но на это ревностно отреагировал Офис президента и через свой рупор, в частности Анну Маляр, пытался его как-то укротить.

— Могу подтвердить, что Марченко не сказал ничего нового, например в сравнении с тем же советником главы ОП Алексеем Арестовичем.

— Есть много теорий, почему так произошло. У нас же в ОП медийные люди, понимающие, что такое популярность того или иного человека. Им каждый день присылают [отчет], кого больше всего сейчас читают или кого больше цитируют в СМИ. И туда, конечно, попал Марченко. Мы с ним общались: он к этому вовсе не стремится. У него спросили, он высказал свою точку зрения, как боевой генерал.

Люди же видят искренность: когда ты не придумываешь что-нибудь, а просто говоришь от себя, как оно есть, рассказываешь, как было. А такое реально было, что он говорил о готовности юга к обороне. Я был свидетелем этого, приехал на три дня позже к нему.

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