Онищенко не представлял и не может представлять Украину на конных соревнованиях — министр 22 июня, 16:42 1111 Цей матеріал також доступний українською Александр Онищенко / Facebook Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко на выборы Александр Онищенко / Facebook

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что министерство не направляло Александра Онищенко представлять Украину на конных соревнованиях.

Об этом сообщает Громадське.



Так он прокомментировал решение суда позволить Александру Онищенко баллотироваться в Верховную Раду, в чем ранее Центральная избирательная комиссия отказала.

«Министерство молодежи и спорта с августа 2016 и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу министерства молодежи и спорта № 5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях», — отметил Жданов.

Напомним, шестой апелляционный админсуд Киева обязал ЦИК зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом на выборах в Верховную Раду.

По данным журналистов, такое решение было принято на заседании 21 июня. Суд аргументировал его тем, что Онищенко якобы представлял Украину на конных соревнованиях за рубежом.

Напомним, 9 июня появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Позже стало известно, что беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК.

15 июня ЦИК отказала политику в регистрации на основании того, что он не проживал постоянно в Украине в течение пяти последних лет.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.