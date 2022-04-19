«Это советская школа». Военный эксперт о тактике оккупантов по уничтожению городов на Востоке Украины — интервью 19 апреля, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк (Фото:Операция Объединенных сил)

Россияне используют тактику советских времен и массово обстреливают как города, так и позиции украинских военных для того, чтобы найти слабые места обороны, рассказал в эфире Радио НВ Денис Попович, военный эксперт.

— Видел уже несколько сообщений о том, что происходит активизация на восточном фронте, там происходят массированные атаки и враг подтягивает все большие силы. Мы действительно должны констатировать, что так называемое большое наступление, которое анонсировали за последние две недели, как раз сейчас началось?

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— Это не я констатирую, ведь это президент констатировал, что это начало большого наступления, это он сделал вчера в своем вечернем видеообращении. Да, он прямо сказал, что началась битва за Донбасс, поэтому из этого будем исходить, как говорится.

— Давайте тогда попробуем разобраться в расстановке сил, потому что, насколько сообщают западные партнеры, оружие, в том числе тяжелое оружие, поступает каждый день. Из того пакета на 800 миллионов долларов, принятого Соединенными Штатами Америки, уже прилетело в Украину пять самолетов с оружием, в частности они отдельно отмечают, с гаубичным оружием. Насколько украинская армия готова не пустить оккупантов дальше?

— Расчет не пустить оккупантов дальше делался, еще когда этого оружия не было, то есть мы должны были опираться на собственные силы. Поэтому это прибывшее оружие, и Пентагон это тоже констатировал, оно должно помочь нам не только не пустить, но и отбросить противника от тех позиций, с которых он сейчас атакует. Потому надеемся на лучшее, пока утренние сообщения не говорят, что у них есть какое-то очень хорошее продвижение, которое могло бы констатировать, что у них есть большой успех в своем наступлении.

— Тем не менее на Востоке сейчас огромное количество обстрелов, авианалетов, ракетных ударов. Накануне мой товарищ, военный волонтер, который с 2014 года помогает фронту, написал коротко в мессенджере, что той девятиэтажки в Авдеевке, рядом с которой был мурал (портрет учительницы), ее уже практически не существует. Там города и городки просто стирают с лица земли. Именно такой тактикой будет пользоваться враг, по вашему мнению?

— Это артиллерийская подготовка, авиационная подготовка, предшествующая наступлению или попыткам наступления. Это советская школа военных действий: размолотить артиллерией, размолотить авиацией, бросить вперед танки и дальше надеяться на прорыв. Именно такого мы и должны были ожидать. Сейчас они нащупывают слабое место в нашей обороне и дальше будут на нем концентрироваться, когда или если что-нибудь найдут.

— Тем не менее, все еще держится и я думаю, что это можно воспринимать с удивлением, и это воспринимают с удивлением как в Украине, так и за рубежом, держится Мариуполь. И тема Мариуполя очень активизировалась за последние два-три дня. Были уже и заявления Михаила Вершинина, это шеф мариупольской патрульной полиции, которого я лично знаю. Мы общались где-то за месяц в Мариуполе до этого полномасштабного вторжения. Есть заявления от 36-й бригады, есть заявления от азовцев. Почему так и возможно ли какое-нибудь решение по деблокаде Мариуполя или хотя бы по коридору, которым оттуда выйдут гражданские, а, возможно, и украинские защитники?

— К сожалению, много свидетельств о том, что деблокада Мариуполя военным путем пока невозможна. Я сейчас не хочу на себя брать то, что должен сказать верховный главнокомандующий и действительно военное должностное лицо, но кажется, что на сегодняшний день, военная деблокада Мариуполя невозможна именно из-за того, что сейчас те силы, которые могли бы это сделать, заняты на отражении наступления на Донбассе. Если мы будем отвлекать определенные силы на то, чтобы деблокировать Мариуполь, мы можем ослабить, к сожалению, ту линию фронта, которая сейчас держится и на Востоке, и в большей степени на Юге. Поэтому я думаю, именно этими позициями продиктовано то, что мы сейчас не деблокируем Мариуполь. Представьте себе, что сейчас мы отвлекаем силы, они несут потери во время боев за Мариуполь, ослабляется линия фронта и противник может продвигаться вперед на Запад. Я думаю, что именно этими позициями это все и продиктовано.

— Тогда о ситуации на южных фронтах. Я уже слышал сообщения от тех, кто живет, например, в Херсоне в оккупации, что с 1 по 9 или 10 мая оккупанты вообще собираются закрывать город, проводить там какие-то «референдумы», устраивать какую-то «ХНР». Ситуация там для людей, живущих на оккупированной территории, конечно, ужасная. Но есть возможности для украинских защитников хоть какие-то территории, а главное, населенные пункты отбивать?

— Я вообще слышал о такой ситуации, что не только «ХНР» они там будут делать, там вообще уже рублевая зона вводится, в Херсонской области и в Херсоне в частности. Это были такие слухи от тех, кто там сейчас живет. Надеемся, что это временно и уверены, что это будет временно, наши войска смогут в ближайшее время освободить Херсон. Сейчас там тоже происходят артиллерийские дуэли, но это скорее не наступление с их стороны, это скорее попытка сделать так, чтобы мы не наступали. Я неоднократно говорил, что херсонское направление очень важно и для нас, и для россиян, потому что если мы сможем там наступать успешно, то их планы по наступлению на Донбассе могут быть серьезно откорректированы, потому что мы сможем перекрыть каналы поставок из Крыма. Поэтому, в принципе, уже они сдерживают наше наступление от того, чтобы мы этого не сделали и по большому счету сейчас ключевая история — это будет наступление на Донбассе и наши оборонительные действия там.

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