«Те, кто появились — их уже нету». Командир Грузинского легиона о боях за Лиман, мобилизованных россиянах и восстании на Кавказе — интервью 6 октября, 21:35 Эксклюзив НВ Украинский военный на руинах школы в освобожденном Лимане Донецкой области, 5 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Мамука Мамулашвили, командир Грузинского легиона, в интервью Радио НВ рассказал о контрнаступлении Украины на Лиман, слабостях войск оккупантов и антироссийских настроениях на Кавказе.

— Могу ли я спросить, можете ли вы говорить, где сейчас находитесь?

— Я скажу в общих чертах: наши части находятся как на восточной части фронта, так и на южной, исходя из того, что Грузинский легион численно очень вырос за последние месяцы, у нас есть возможность по всей линии фронта проводить спецоперации.

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— Из того, что я знаю, Грузинский легион участвовал в освобождении Лимана. Могли бы вы рассказать, как это было?

— В общих чертах, контрнаступательная операция довольно удачно идет на всех линиях. Что касается Лимана, участвовали несколько наших спецгрупп, было ранено четыре наших бойца, при одном бое было уничтожено более 20 человек живой силы противника. Лиман — это стратегическое направление, Которое в дальнейшем открывает возможность наступления на Луганскую область также. Так что в общих чертах такая ситуация.

— Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил о том, что в Лимане, во-первых, оборона противника была очень мощной, потому что у них был приказ держаться до конца, не отступать и т. д. И там 752-й мотострелковый полк, подразделение БАРС, Русский легион и т. д. Кого там увидел Грузинский легион?

— Грузинский легион там увидел группировку Вагнера. Дело в том, что лиманский узел дороги открывает многие направления, поэтому им было указано не сдавать данный населенный пункт. И я бы не сказал, что там было легко, так что шли довольно интенсивные бои и по сей день они продолжаются в [окрестностях].

— Мы можем судить также о количестве уничтоженных россиян, можем судить по двум репортажам, они были опубликованы сразу после того как объявили, что Лиман освобожден. Немецкое издание Bild и американское издание The Wall Street Journal, и те, и те говорят о том, что на тех улицах, на которых они были…