Наступление в Херсонской области. Как Россия пытается сдержать украинских военных и удержать оккупированные территории — объясняет эксперт 8 ноября, 21:50 Эксклюзив НВ Разрушения в оккупированной россиянами Новой Каховке, Херсонская область, 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, в эфире Радио НВ рассказал, как российское руководство пытается удержать оккупированные украинские территории и балансировать между политическими и военными решениями.

— Думаю, большинство украинцев на себе почувствовали, утро [понедельника] обошлось без вражеских атак, без дронов, без вражеских ракет. Как это понимать, скажите, пожалуйста? Сейчас россияне как-то, не знаю, изменили тактику, они что-то думают, если думают вообще или что происходит?

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— Безусловно, я могу о себе также сказать, то есть утро началось с планирования, как ехать на работу, сейчас двигаться или подождать еще полчаса? То есть очевидно, что это, скажем, тот вопрос, который стоял перед многими из нас, не говоря уже о людях, которые, возможно, где-то не могли психологически воспринять это. Это такое ожидание чего-то плохого, если оно не случается, и это значит дискомфорт от этого. То есть это одна из целей, которую Россия, по существу, преследует.

То есть терроризация или терроризм, применяемые не только на уровне физического воздействия на свои цели, но также на общество. То есть, это одна из целей, которые можно признать, что они достигли.

Кроме того, как сообщали наши военные даже тогда, когда были атаки, как вы помните, продолжительность воздушных тревог достигала там нескольких часов, и несколько раз в течение дня россияне просто имитировали нападение, при чем не нанося физических атак.

То есть поднимались самолеты в воздух, выходили на боевой курс, пуски не происходили, но в любом случае, кроме военных каких-то целей, одна из преследуемых целей это было психологическое влияние на граждан Украины. К определенной энергии им удалось добиться этого эффекта психологического воздействия, дестабилизации психологической.

— Напомним, нашим слушателям, что президент Владимир Зеленский, как раз в очередной раз предупредил о вероятности новых обстрелов со стороны РФ по гражданской инфраструктуре, значит, выдыхать нам еще рано. Будем готовиться, верно?

— Здесь я с вами согласен полностью, но в этом тоже может крыться определенное вероломство России, потому что мы все ожидали этого удара, и его не случилось. А тогда те новости, которые там идут о каком-то количестве ракет, которое вроде бы осталось в России, это тоже вовсе не повод расслабляться.

— Ну и знаете, немного подогрела общественные настроения информация от КГГА о возможности эвакуации киевлян, в случае какой-то «самой-самой» ситуации, лично я ничего особенного не увидела.