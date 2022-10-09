Истерики и ожидания. Изменит ли назначение Суровикина и призывы о мести за Крымский мост события на фронте — ответ эксперта 9 октября, 14:41 Эксклюзив НВ Украинский солдат на уничтоженном российском танке в Шахтерске Донецкой области, 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Радио НВ объяснил, как оккупанты пытаются унифицировать командование своими силами и исправить свои системные провалы, которые показало вторжение в Украину.

Новый командующий силами оккупантов в Украине

«Мы о нем слышали в связи с тем, что он командовал войсками, наступавшими на Лисичанск, Северодонецк, Рубежное весной-летом, а после этого он был назначен, так как у него есть более или менее „положительный кейс“ на территории Украины. Все-таки мы помним, что эти города были захвачены и таким образом у этого человека в глазах кремлевского руководства есть [определенная репутация]», — сказал обозреватель.

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Он считает, что это фактически первая попытка россиян попытаться поставить единого командующего силами оккупантов, за исключением попыток российского диктатора лично управлять событиями на фронте.



«Поэтому я думаю его и назначили плюс то, что вы говорите — единоначалия общего командования так называемой «специальной военной операции» до сих пор у россиян не было, если не считать потуги Путина управлять частями на фронте.



Поэтому сейчас они назначали этого человека и надеются на то, что это может упорядочить их действия. Отчасти это возможно и так, но проблемы россиян они носят системный характер, и это не зависит от того, какого человека они назначат командовать «операцией», — добавил Попович.

Накануне, в субботу, 8 октября, генерал Сергей Суровикин был назначен командующим войсками РФ в Украине.

Об этом заявили в министерстве обороны РФ, сообщают пропагандисты РИА-Новости.



Причины такого решения не были озвучены. Вероятно, это связано с провалами российской армии на территории Украины.

По данным российских СМИ, Суровикин известен как сторонник массированных ракетных ударов по инфраструктуре, в том числе гражданской.



Истерические надежды российских патриотов на ответ Путина

«Все эти Z-патриоты, как говорится, они считают, что у Путина где-то есть в кармане армия запасная, которая оснащена по последнему слову техники и вот-вот он должен ввести ее в игру и тогда всем будет страшно. Так вот такой армии нет и об этом свидетельствует мобилизация, которую он объявил. Поэтому все то, что сейчас демонстрирует Россия на поле боя — оно и есть „серьезно“, введены почти все силы и средства, включая мобилизацию и кроме ядерного оружия», — пояснил эксперт.

По мнению обозревателя, у Владимира Путина лишь один вариант дальнейших действий — повышение ставок.



«Поэтому все то, что он сейчас может сделать — это повысить ставки ну и конечно начать угрожать использованием ядерного оружия, или с точки зрения демонстрации, или не дай бог с точки зрения его боевого применения. Поэтому я думаю зря от него требуют каких-то чудес на поле боя», — резюмировал Попович.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Он частично разрушен, движение по мосту было закрыто. Оккупанты сначала заявили, что горит «цистерна с топливом», позже в России заявили, что на Крымском мосту якобы «взорвали грузовой автомобиль».

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В Кремле не знают, когда восстановят мост . Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связичрезвычайной ситуацией на оккупированном полуострове.

Источники НВ в правоохранительных органах сообщили, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины.

