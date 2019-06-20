Он воспитает только «портновых». Вакарчук раскритиковал трудоустройство Портнова на юрфаке КНУ Сегодня, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Голос/Facebook Святослав Вакарчук Голос/Facebook

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук раскритиковал трудоустройство бывшего замглавы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По словам Вакарчука, Портнов в свое время похоронил независимость судебной системы.

«Приехали… Человек, который похоронил независимость судебной системы, будет учить будущих юристов конституционному праву. Это — иллюстрация абсурда нашего юридического образования, из которого уже давно выхолостили все ценности. Там сдают экзамены по блату, поступают в магистратуру по блату, а затем по блату идут в адвокатуру, в правоохранительные органы и в суды, и там продолжают под опекой „старших“ обмениваться материальными благами, называя это юриспруденцией», — написал Вакарчук в Facebook.

Он также отметил, что «небольшое количество порядочных судей, прокуроров и адвокатов, которые еще существуют, — это триста спартанцев, и нам их надо спасать».

Политик предлагает ввести нормальный отбор судей, ввести тесты на IQ и профпригодность для юристов, в частности судей и прокуроров, «вычистить юридическое образование».

«А Портнов… он воспитает только «портновых», — написал Вакарчук.

Ранее ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

В связи с этим в Киевском национальном университете прошли акции протеста студентов.

Комментируя недовольство студентов, Портнов заявил, что поддерживает любой протест, кроме голодовки.

«Граждане должны свободно выражать свои мысли и проводить досуг в любом удобном для них формате», — заявил Портнов.

